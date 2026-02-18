Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yeni silah alımlarına "Türkiye şartı" getirmek istiyor.

Yunan basınına göre Miçotakis yönetimi, Ankara’nın aynı platformlara sahip olmasını engellemek için sözleşmelere özel madde eklemeyi planlıyor.

Yunan basını in.gr, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın yeni bir silah tedarik doktrini hazırladığını yazdı.

Türk donanması Atina’yı rahatsız etti! Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan Ankara'yı 'kilitleme' planı

İddialara göre Savunma Bakanı Dendias, Yunanistan’ın satın alacağı büyük silah sistemlerinin Türkiye’ye satılmamasını garanti altına almak istiyor.

Kaynaklara göre Dendias, sözleşmelere yazılı bir "Türkiye maddesi" ekleyecek. Buna göre tedarikçi ülkeler veya firmalar, aynı platformları Ankara’ya satamayacak.

Dendias bu yaklaşımın Yunanistan için faydalı olacağını öne sürerek, "Aksi takdirde milyarlar harcamanın bir anlamı yok" dedi.

ALMANYA KRİZİ YUNANİSTAN'I TETİKLEDİ

Atina’nın söz konusu silah hamlesi, Almanya’nın hem Yunanistan’a hem de Türkiye’ye Tip 214 denizaltılarını satmasının ardından geldi.

Yunan tarafı, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere satışların Doğu Akdeniz’de güç dengesini değiştirdiğini doktrinini pazarlmaya çalışıyor.

Dendias daha önce Berlin’e gönderdiği mesajlarda Türkiye’ye denizaltı, fırkateyn, uçak ve zırhlı araç modernizasyonu gibi askeri ekipmanların verilmemesi gerektiğini dile getirmişti.

Yunan basınına göre, Almanya’nın Türkiye’ye teslim ettiği TCG Piri Reis ve TCG Hızır Reis denizaltıları Atina'yı büyük ölçüde rahatsız etti. Üçüncü denizaltının da 2026 içinde Türk donanmasına katılması bekleniyor.

YENİ DENİZALTI İHALESİNDE TÜRKİYE FAKTÖRÜ

Yunanistan yeni denizaltı alımı için Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore ve İsveç ile temas yürütüyor. Ancak habere göre "Türkiye faktörü" her programda belirleyici olacak.

Atina ayrıca her savunma programında yüzde 25 yerli sanayi katılımı şartı koymayı planlıyor.

Diplomatik kaynaklara göre Dendias’ın ABD ziyaretinde Türkiye maddesi ele alındı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve savunma politikalarından sorumlu yetkililerle yapılan görüşmelerde Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin detaylıca konuşulduğu aktarıldı.

Yunan basınına göre Atina, Ankara’nın F-35 programına dönüş ihtimalinden de rahatsız.

