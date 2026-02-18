İzmir’de yıllarca pastane işletmeciliği yapan İlyas Ertaş, devlet destekli proje sayesinde köyüne dönerek koyun sürüsünü 100’den 600’e çıkardı. Ertaş, hem borçlarını kapattı hem de kendi işinin patronu oldu.

Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde yaşayan İlyas Ertaş, 15 yaşında çalışmak için İzmir’e gitti. Uzun yıllar pastanede çalışan Ertaş, zamanla kendi işini kurarak işletmeci oldu. Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi’nin devlet destekli projelere ilişkin paylaşımını görmesinin ardından harekete geçen Ertaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alarak memleketine dönme kararı aldı.

SÜRÜSÜNÜ 5 KAT BÜYÜTTÜ Üretime katkıda bulunmak isteyen Ertaş, Valilik, Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"nden faydalanarak iki yıl önce 100 koyun aldı. Devlet desteğiyle sürüsünü 600'e çıkaran Ertaş, İzmir'den kalan borçlarını ödedi, ahır yaptı, ev, traktör, tarımsal ekipman ve tarlalar aldı. Yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurduğu ahırlarla hayvancılığını geliştiren Ertaş, üretime katkı sağlamanın ve kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.



"BORÇLARIMI ÖDEDİM. EV, TRAKTÖR, TARLA ALDIM" İlyas Ertaş, köyüne dönüp devlet desteğinden yararlandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocuk yaşta gurbete gidip çalışarak işletme sahibi olduğunu anlatan Ertaş, hayvancılık yapmaya karar vererek Digor'a yerleştiğini kaydetti. Projelerin çok yararlı olduğunu dile getiren ve üreticileri her zaman destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Ertaş, "Bu proje sayesinde 100 koyun aldım, şimdi 600 koyunum var. Borçlarımı ödedim, ev, traktör ve tarla aldım. Birçok borcum vardı, hepsini kapattım. Yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine ahır yaptım, projeyi daha da ilerletmeye çalışıyorum. Gençlere de tavsiye ediyorum, köylerine dönsünler, gurbet ellerde çalışmasınlar. Bu proje sayesinde kendi işimin patronu oldum" diye konuştu.



“İLÇEMİZE ÇOK GÜZEL VERİM KAZANDIRDI” Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi de "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"ni gençlere tanıtarak başvurmalarını sağladıklarını belirtti. Projeye ilçeden 56 çiftçinin başvurarak koyun aldığını dile getiren Hagi, "Proje sayesinde yaklaşık 5 bin 600 koyun ilçemizde artış gösterdi, bu proje ilçemize çok güzel bir verim kazandırdı. Projelerden çok memnunuz daha da genişletilmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

“GENÇLER ŞEHİRDEN KÖYE GÖÇ ETMEYE BAŞLADI” Projeler sayesinde göç almaya başladıklarını anlatan Hagi, şunları paylaştı: "Daha önce göç edenleri geri kazanmaya başladık, inşallah daha da çok olur, buralar şenlenir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu projeler sayesinde gençler şehirlerden köylere göç etmeye başladı, çok memnunuz. Gençlerimiz de köylerine döner ve buralar daha da gelişir."

