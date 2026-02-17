A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus'u ağırlayacağı mücadele öncesi İtalyan basınına konuştu. Sarı kırmızılı takımda çok önemli oyuncuların olduğunu belirten Montella, Yunus Akgün hakkında övgü dolu ifadeler sarf etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği maç öncesi La Gazzetta Dello Sport'a konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

YUNUS AKGÜN'E ÖVGÜ

Galatasaray'ın çok yetenekli isimlere sahip olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Osimhen sadece Türkiye’de değil, İtalya’da da başka bir gezegendendi. Icardi olağanüstü bir bitirici ve sakatlığından önceki gibi tekrar gol atmaya başlıyor. Ama Galatasaray çok daha fazlası. Torreira’yı ve benim milli takımımdan 6-7 oyuncuyu düşünüyorum. Bir isim mi? Madem bir tane söylemem gerek, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Yunus Akgün diyorum. Benim Yunus'uma dikkat edin. Onu Adana’daki dönemimde de çalıştırmıştım. Galatasaray’ı küçümsemek büyük hata olur." diye konuştu.

"JUVENTUS'A NET BİR KİMLİK KAZANDIRDI"

Spalletti'nin Juventus'a yeni bir kimlik kazandırdığını söyleyen Montella, "Spalletti, Juventus'a net bir kimlik kazandırdı ve birçok oyuncu onun gelmesinden bu yana gelişti. Inter'in 15 puan farkı çok büyük ama Juventus altı yıldır şampiyon olamıyor. Futbol döngüseldir, Juventus'un da zamanı gelecek ama seviyeyi yükseltmek için takviyeye ihtiyaç var. Luciano bir numara ve Juventus'u gelecekte de hak ettiğini kanıtladı." dedi.

"KENAN, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİ"

Kenan Yıldız'ın Avrupa'nin en büyük yeteneklerinden olduğunu kaydeden Vincenzo Montella, "Kenan Yıldız, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri. Lamine Yamal, Bellingham, Arda Güler ve Kenan Yıldız" ifadelerini kullandı.

