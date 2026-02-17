Anadolu Ajansı
Düğünden dönenleri taşıyan tekne battı! 14 ölü, çok sayıda kayıp var
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan tekne alabora oldu, 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düğün dönüşü yaklaşık 100 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp.
- Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düğün dönüşü bir tekne kazası yaşandı.
- Yaklaşık 100 kişiyi taşıyan tekne nehirde bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.
- Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 13'ü kadın olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.
- Çok sayıda kişi kayıp olup, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nijerya’da düğün dönüşü yaşanan tekne kazası faciayla sonuçlandı. Ülkenin Kebbi eyaletine bağlı Yauri bölgesinde yaklaşık 100 kişiyi taşıdığı belirtilen tekne, nehirde henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.
Kazada ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 13’ü kadın olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yerel yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, nehirde kaybolan kişilere ulaşmak için geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.
