Nijerya’nın Kebbi eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan tekne alabora oldu, 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nijerya’da düğün dönüşü yaşanan tekne kazası faciayla sonuçlandı. Ülkenin Kebbi eyaletine bağlı Yauri bölgesinde yaklaşık 100 kişiyi taşıdığı belirtilen tekne, nehirde henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Kazada ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 13’ü kadın olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yerel yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, nehirde kaybolan kişilere ulaşmak için geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası