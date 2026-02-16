Nijerya’nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırıldı. Polis merkezleri ve evler kundaklandı.

Nijerya’nın Niger eyaletine bağlı Borgu bölgesindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Polisi Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaklaşık 200 kişinin saldırılara katıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaçırıldığını açıkladı. Ayrıca polis merkezi ve birçok evin kundaklandığı belirtildi.

CAN KAYBINDA FARKLI İDDİALAR

Ulusal basında çıkan bazı haberlerde ise saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bölge, Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin yanı sıra silahlı çetelerin sıkça saldırdığı bir bölge olarak biliniyor.

Nijerya’nın kuzey bölgelerinde silahlı kişiler genellikle köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor. Ülkede fidye amaçlı kaçırma olayları cezası idam olmasına rağmen yaygın şekilde yaşanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası