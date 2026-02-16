B segmentinin en güçlü modeli olarak ön plana çıkan Renault Clio, tamamen yenilenen 6. nesil versiyonla bir üst lige kafa tutuyor. Teknoloji, konfor ve güvenlik donanımları C-SUV’larla yarışıyor.

ALİ ÇELİK - Dünya çapında 17 milyon, Türkiye’de ise 600 bini aşan satış rakamıyla bir ikon hâline gelen Renault Clio, otomobil tarihindeki 25 yıllık mirasını Bursa’daki üretim üssüyle taçlandırıyor. 2025 yılını Türkiye’nin en çok satan otomobili olarak kapatan modelin küresel üretim merkezi artık tamamen Oyak Renault Otomobil Fabrikaları oldu. Bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio’nun banttan indiği tesis, günde 1.000 adedi aşan kapasitesiyle 45’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

TAMAMEN YENİ MOTOR

Yeni Renault Clio, Austral ve Rafale modellerinde kullanılan yeni nesil içten yanmalı motorla vitrine çıkıyor. 1,2 litre 3 silindirli turbo benzinli ünite, 115 beygir güç ve 190 Nm tork üretiyor ve çift kavramalı EDC otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Ortalama 100 km’de 5 litre yakıt tüketimi sunan Clio’da ayrıca 160 hp gücündeki Full Hybrid E-Tech ve Eco-G 120 EDC benzin/LPG motor seçenekleri de tercih edilebiliyor.

Türkiye’de Evolution Plus ve Esprit Alpine donanım seviyeleriyle satışa sunulan Yeni Clio’nun lansmana özel başlangıç fiyatı 1.699.000 TL’ye kadar gerilerken, modelin liste fiyatı 1.799.000 TL’den başlıyor.

Yeni Renault Clio üst sınıfı zorluyor

İÇİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ GİBİ

Yeni Clio’nun kabini, çift 10,1 inçlik dijital ekrana ev sahşpliği yapıyor. 48 Renkli ambiyans aydınlatması ve Esprit Alpine versiyonunda sunulan Alcantara döşeme premium algıyı güçlendiriyor. Modelde Google altyapılı OpenR Link bilgi-eğlence sistemi görev yapıyor. Sistem; Google Maps, Google Play ve Google Asistan ile entegre çalışıyor. Güvenlik tarafında ise 25 adet gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. GSR2.3 standartlarına tam uyumlu modelde; Aktif Sürüş Yardımı, 360 derece çevre görüş kamerası ve Acil Durum Şerit Takip/Duruş Asistanı gibi sistemler öne çıkıyor.

HEDEFİMİZ YENİ LİDERLİK

Gazetemizin sorularını cevaplayan MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Clio’nun hem Renault dünyası hem de Türk otomotiv sanayii açısından stratejik bir model olduğuna dikkat çekti. “Bu güne kadar ülkemizden dünyaya 5 milyondan fazla ihraç edilmiş bir modelden söz ediyoruz. Bursa’da üretilen Clio, 2025 yılında hem Avrupa’da hem Türkiye’de en çok satılan otomobil olarak ayrı bir gurur kaynağımız. Clio 6 ile hedefimiz bu başarı çıtasını daha da yukarı taşımak” dedi.

2025 yılını hem binek otomobilde hem de toplam pazarda lider tamamladıklarını hatırlatan Tatoğlu, özellikle SUV segmentindeki yükselişe dikkat çekerek “Aralık ayında pazarın rekor seviyelere ulaştığı dönemde Renault Duster’ın katkısıyla SUV segmentinde liderliğe yükseldik. Bu başarı tesadüf değil; Austral ve Duster modellerimiz tüketici nezdinde güçlü bir karşılık buldu. 2026 yılı için oldukça iddialıyız. Renault ve Dacia markalarımızla toplamda yüzde 15 pazar payı hedefliyoruz. Ana stratejilerimizden biri SUV segmentindeki ivmeyi sürdürmek. Öte yandan Renault, Avrupa’nın en güçlü hafif ticari araç markalarından biri. Türkiye’de 2025’te yüzde 4,5 seviyelerinde olan hafif ticari araç payımızı 2026’da daha yukarı taşımayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



