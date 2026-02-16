Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde vadesi geçmiş vergi ve prim borcu olanlara yeni şartlar getirilirken, belirli üretim ve meslek grupları için muafiyetler 31 Aralık 2026’ya kadar sürecek.

Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkârlara yönelik Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sağlanan Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullanım şartlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, faydalanıcıların en fazla 15 gün öncesine kadar alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmaması veya varsa yeniden yapılandırılarak yapılandırmayı bozmamış olmaları gerekiyor. Söz konusu şartın sağlanamaması durumunda, borcun, kullanılacak finansman ve kredinin yüzde 25’ine karşılık gelen tutarı, kişi adına ilgili dairelere aktarılacak.

Bu kapsamda tahsil edilecek tutar, yıllık 300 bin lirayı aşmayacak. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olacak. Temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında tamamı ayni ve 400 bin liraya kadar kullandırılan finansman ve krediler ile belli meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerde 31 Aralık 2026’ya kadar söz konusu şartlar aranmayacak.



