Trump ile Netanyahu'dan iş birliği: İran'a petrol satışında baskı için anlaştılar
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu hafta Beyaz Saray’da yaptıkları görüşmede, özellikle Çin’e petrol satışları üzerinden İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırma konusunda anlaştıkları öne sürüldü.
Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD yetkili, Trump ile Netanyahu’nun 11 Şubat’ta Beyaz Saray’daki görüşmesi hakkında bilgi verdi. Söz konusu yetkililere göre Trump ve Netanyahu, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik baskıyı, özellikle Tahran yönetiminin Çin’e gerçekleştirdiği petrol satışları üzerinden artırma konusunda mutabık kaldı.
Buna göre, İran’ın petrol ihracatının yüzde 80’inden fazlasının Çin’e gerçekleştiği, eğer Pekin’in, Tahran’dan petrol alımları azaltılırsa, bunun İran üzerindeki ekonomik baskıyı önemli ölçüde artıracağı değerlendirildi. ABD’li yetkililer, bu azami baskı kampanyasının İran ile nükleer görüşmeler ve diplomasinin başarısız olması durumunda muhtemel saldırılar için Orta Doğu’da devam eden askeri yığılma ile birlikte yürütüleceği bilgisini aktardı.