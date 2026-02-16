Uşak’ın Yenierice köyünde prefabrik evde çıkan yangında Osman (64) ve eşi Fikriye Türkmen (62) hayatını kaybetti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkiinde prefabrik evde meydana geldi. Osman Türkmen (64) ile Fikriye Türkmen'in (62) yaşadığı prefabrik evi bir anda alevler kapladı. Hızlı yayılan ateş tüm evi sardı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak Belediyesi ve Sivaslı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

KARI KOCANIN CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, prefabrik ev içerisinde yapılan incelemede karı-kocanın yanmış haldeki cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Osman ve Fikriye Türkmen'in cenazeleri Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

