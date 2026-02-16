Akbelen’deki maden sahasını eleştirirken çevreci kesilen CHP Genel Başkan Özgür Özel, partisini Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in çok sayıda asırlık zeytin ağacını kesmesini görmezden geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde partisince düzenlenen mitingde konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dil uzattı. Özel, Akbelen’e ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurusunu hatırlatarak “AYM’ye buradan çağrıda bulunuyorum. Bu milletin sesini duyun. Bu ormanın, bu hayvanların, bu kuşların, bu ağaçların günahına girmeyin. Erdoğan’a ‘dur’ deyin. Bu gece başınızı yastığa koyduğunuzda o orman köylüsünü, oraları maden olduğunda yok olacak olan hayvanları, güzelim ağaçları düşünün. Artık bu başvuruyu öne çekin” dedi.

O İSİM İSTİFA ETTİ

Muğla’nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelen CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, partisinden istifa etti.



Haberle İlgili Daha Fazlası