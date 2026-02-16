Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

İki ülke arasındaki ayrılıkların devam ettiğini ancak bu konuların artık gerginlik oluşturmadan dile getirildiğini ifade eden Miçotakis, görüşmelerde açık iletişim kanallarının kullanıldığını ve uluslararası hukuka bağlılık ilkesinin esas alındığını vurguladı. Başbakan Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizi birbirimize yaklaştıran ve ayıran noktalar hakkında samimi ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Anlaşmazlıklarımız gerçek ve önemli. Bunları küçümsemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile aynı çizgide olduğunu kaydeden Kiryakos Miçotakis, “Özgüvenle ve uluslararası hukuka sürekli atıfta bulunarak görüşlerimizi vurgulayabiliyoruz. Yunanistan ne gerginlik ne de atalet arıyor. Türkiye ile ulusal çıkarlara odaklanmış, gerilimsiz, normal ve işlevsel bir ilişki istiyoruz” açıklamasını yaptı.



Yunan lider ayrıca, bu coğrafyada yaşamanın komşulara sahip olmayı gerektirdiğini belirterek “Değişken bir uluslararası ortamda istikrarı seçiyoruz. Somut sonuçlar veren yapılandırılmış diyaloğu sürdürüyor ve iş birliği alanlarını genişletiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası