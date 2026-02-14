Batıdan gelen sağanak tüm yurda yayılıyor; İstanbul’da sıcaklık 18 dereceden 8 dereceye düşüyor. Libya’dan yoğun çöl tozu beklenirken Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için fırtına alarmı verildi. İşte detaylar...

Batıdan yurda giriş yapan sağanak önümüzdeki günlerde yurt geneline yayılacak, sıcaklıklarda yaşanan düşüş kışı yeniden hissettirecek. Yarın 18 derece olması beklenen İstanbul'da perşembe günü termometreler 8 dereceye kadar inecek.

Milyonlarca takipçisi bulunan Hava Forum hesabından ise dikkat çeken bir uyarı geldi. Yapılan paylaşımda bu gece saatlerine dikkat çekildi, pazar günü için kritik detay verildi.

"YOĞUN ÇÖL TOZU GELİYOR"

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Libya'dan bu gece yoğun bir çöl tozu geliyor. Pazar tozluyuz. Araba yıkama, cam silme..."

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıklayarak uyardı.

Yapılan açıklamaya göre; Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın pazar günü akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın pazar akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren ise güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınaların pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü kuzey kesimlerde sabah, güney kesimlerde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında Fethiye-Kaş arası bölgede rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

15 Şubat 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Batman, Osmaniye, Hatay, Antalya, Sivas ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun batı ve güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

