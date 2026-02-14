Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada kamyonet devrilirken, yolcular başka otobüsle yoluna devam etti.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge Kavşağı’nda meydana geldi. Kazada yolcu otobüsü ile kamyonet çarpışırken, çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile otobüsteki 3 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüsteki yolcular, başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

