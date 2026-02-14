Anadolu Ajansı
Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var
Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada kamyonet devrilirken, yolcular başka otobüsle yoluna devam etti.
Özetle DinleKayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Ya...
Kaydet
3. Sayfa az önce
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
- Kayseri Melikgazi'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı.
- Kazada 5 kişi yaralandı.
- Yaralılar arasında sürücüler ve otobüsteki 3 yolcu bulunuyor.
- Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.
- Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
0:00 0:00
1x
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge Kavşağı’nda meydana geldi. Kazada yolcu otobüsü ile kamyonet çarpışırken, çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile otobüsteki 3 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüsteki yolcular, başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR