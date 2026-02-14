İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda, cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ölümünden Moskova yönetimini sorumlu tuttu. Yapılan ortak açıklamada, Navalny’nin vücudunda “zehirli ok kurbağası” toksininden türetilen epibatidin tespit edildiği belirtti.

İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda, Şubat 2024 tarihinde Rusya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin ölümünden Moskova yönetimini suçu tuttukları yeni bir açıklama yaptı. Ortak yapılan açıklamada, Navalny’nin vücudundan alınan numunelerde "epibatidin" adlı toksinin tespit edildiği bildirilerek, muhalefet liderinin "zehirli ok kurbağası" toksininden geliştirilen bir madde kullanılarak öldürüldüğünün altı çizildi.

Açıklamada, "Hükümetlerimizin vardığı sonuç, Alexei Navalny’den alınan numuneler üzerinde yapılan analizlere dayanmaktadır. Bu analizler, epibatidin maddesinin varlığını kesin olarak doğrulamıştır. Epibatidin, Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarında bulunan bir toksindir ve Rusya’da doğal olarak bulunmaz. Rusya, Navalny’nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini iddia etmiştir. Ancak epibatidinin yüksek toksisitesi ve bildirilen semptomlar dikkate alındığında, ölüm nedeninin büyük ihtimalle zehirlenme olduğu değerlendirilmektedir. Navalny’nin cezaevinde tutulduğu sırada hayatını kaybetmiş olması, bu zehrin kendisine verilmesi için gerekli imkan, neden ve fırsatın sadece Rusya’nın elinde bulunduğunu göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya’nın uluslararası hukuka ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne yönelik tekrar eden ihlaller gerçekleştirdiği belirtilirken, İngiltere ve müttefik ülkelerin daimi temsilcilerinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) yazılı olarak başvurarak Rusya’nın sözleşmeyi ihlal ettiğini bildirdiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, ülkelerin Rusya’nın tüm kimyasal silahlarını imha etmediğine yönelik endişelerinin altı çizilirken, "Biz ve ortaklarımız, Rusya’yı sorumlu tutmaya devam etmek için elimizdeki tüm politika araçlarını kullanacağız" denildi.

