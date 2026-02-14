Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Trabzonspor'un golü öncesi faul itirazı!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, Paul Onuachu'nun skoru 2-2'ye getiren golü öncesinde faul gerekçesiyle itirazda bulundu.
Fenerbahçe, Trabzonspor'un Paul Onuachu ile 43. dakikada skoru eşitleyen golü öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu.
KEREM AKTÜRKOĞLU FAUL BEKLEDİ
Chibuike Nwaiwu ile orta sahada giriştiği mücadele sonrası yerde kalan Kerem Aktürkoğlu faul beklerken pozisyonun devamında Trabzonspor golü buldu.
Fenerbahçeli futbolcular, Paul Onuachu'nun golü öncesinde faul yapıldığını belirterek hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu.
MELER GOLÜ VERDİ
Halil Umut Meler, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ın incelemesinin ardından santrayı gösterdi.
