Milli Savunma Bakanlığı, NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı’nda TCG Anadolu’dan havalanan TB-3 SİHA’ların Baltık Denizi’ndeki hedefleri başarıyla vurarak Türkiye’nin müşterek harekât kabiliyetini ortaya koyduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sergilediği kabiliyetleri kamuoyuyla paylaştı.

TB-3 SİHAlardan tam isabet! NATO tatbikatında Türk imzası

Bakanlığın açıklamasında, kara, deniz ve hava unsurlarının birlikte görev aldığı tatbikatta üstün imkân ve yeteneklerin ortaya konulduğu vurgulandı. Paylaşımda, TCG Anadolu’da konuşlu TB-3 SİHA’ların tatbikat kapsamında havalanarak Baltık Denizi’nde belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu ve görevlerini başarıyla tamamlayarak gemiye geri döndüğü belirtildi.

TB-3 SİHAlardan tam isabet! NATO tatbikatında Türk imzası

Açıklamada ayrıca, tatbikatta Türkiye’yi temsil eden Mehmetçiklere duyulan gurur dile getirildi. Tatbikat, NATO müttefikleriyle birlikte müşterek harekât ve caydırıcılık kabiliyetlerinin pekiştirilmesi açısından önemli bir faaliyet olarak öne çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası