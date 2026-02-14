Süper Lig'deki kritik maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarlar, Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki zirve mücadelesinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarlar, Başkan Ertuğrul Doğan aleyhine tezahürat yaptı.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Bordo mavili taraftar, maç son düdüğüyle birlikte "yönetim istifa" ve "Ertuğrul istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Karşılaşmanın ardından orta sahada toplanan Trabzonsporlu futbolcular, taraftarları alkışlayarak destekleri için teşekkür etti. Bordo mavili taraftarlar da futbolcuları alkışlayarak karşılık verdi.

TRABZONSPOR'UN HASRETİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 833 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.

