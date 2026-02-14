Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da Muçi fırtınası: Fenerbahçe'yi de boş geçmedi
Trabzonspor'un 24 yaşındaki Arnavut orta sahası Ernest Muçi, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk ettikleri maçta attığı golle ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.
Trabzonspor'da Ernest Muçi, Süper Lig'deki Fenerbahçe karşılaşmasında skor katkısına devam etti.
SPOR
Müsabakanın henüz 7. dakikasında rakip defansın gerisine sarkan Muçi, Ederson'un üzerinden iyi bir aşırtma vuruşla golünü attı.
LİGDEKİ 10. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk günlerde eleştirilmesine karşın ısrarla forma şansı verdiği Arnavut oyuncu, son 10 lig maçında 10 gol kaydetmeyi başardı.
GOLLERİN YÜZDE 80'İNİ ATTILAR
Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde atılan 41 golün 33'ünü kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu.
Trabzonspor'un gollerinin yüzde 80,48'ine imza atan Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde 13 takımdan fazla gol attı.
