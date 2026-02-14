U19 PAF Ligi'nin 22. hafta maçında Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 90+6. dakikada gelen golle 4-3 mağlup etti.

U19 PAF Ligi'nin 22. hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

90+6'DA GELEN GALİBİYET

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Trabzonspor, 90+6'da gelen golle 4-3'lük skorla kazandı.

Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış Nazlı, 90. dakikada Yiğithan Çubukcu ve 90+6. dakikada Ahmet Babat kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 50 ve 78. dakikada Alaattin Ekici ile 90+3. dakikada Ömer Tiryakigil'den geldi.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇINI KAYBETTİ

Teknik direktörlüğünü Mehmet Aurelio'nun yaptığı Fenerbahçe U19, ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor U19 puanını 40'a yükseltti, Fenerbahçe U19 ise 26 puanda kaldı.

