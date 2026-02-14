Fenerbahçe'nin efsane ismi ve basketbol yorumcusu İbrahim Kutluay, Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'u devirdiği maçın ardından Cedi Osman'ın yaptığı "saygısızlık" açıklaması hakkında konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun son saniye basketiyle Panathinaikos'u mağlup etmesinin ardından Mathias Lessort'un Wade Baldwin'e saldırmasıyla çıkan olayları yorumlayan İbrahim Kutluay, kariyerini Pana'da sürdüren Cedi Osman'ın yaptığı açıklamalara anlam veremediğini belirtti.

"ESAS CEZA ALMASI GEREKEN LESSORT"

Cedi Osman'ın, Yunan muhabirlere yaptığı "Baldwin'in (Wade) yaptığı profesyonellikten uzaktı. Panathinaikos, Baldwin'in sandığından çok daha büyük bir kulüp. Yaşananların sebebi bu. Kazandığınız bir maçın ardından sevinebilirsiniz ama böyle değil. Kulübe saygısızlık yaparak değil." sözlerine Socrates YouTube kanalında değinen Kutluay, "Cedi'nin bu açıklaması... Neresi saygısızlık bunun onu anlayamadım. Rakibe karşı bir şey var mı, ağızdan çıkan kötü bir söz var mı? Bu bakış ve duruş hareketini yapmak kadar doğal bir şey olabilir mi? Logoda yaptı bilmem ne, nerede yapacak abi? Ama bu kabadayı hareketlerine gerek yok, Mathias Lessort için söylüyorum. Esas provakatif hareket Lessort'un yaptığı, işi başka boyutlara götürebilirdi. Esas ceza alması gereken Lessort, zaten 1.5 yıldır oynamıyorsun, tribünlere kendini hoş gösterme hareketleri..." şeklinde konuştu.

