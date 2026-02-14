Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 85-83 devirdiği karşılaşmanın ardından kavga çıktı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28. hafta maçında Panathinaikos'u Wade Baldwin'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı sayı ile deplasmanda 85-83 yendi.

LESSORT HAZMEDEMEDİ

Wade Baldwin'in son saniye basketinin ardından Panathinaikoslu Mathias Lessort'un, Baldwin'in üzerine yürümesinin ardından ortalık karıştı.

Her iki takımdan oyuncuların tartışmaya dahil olmasıyla parkede uzun süre gergin anlar yaşandı.

CEDİ OSMAN SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, tartışmayı sonlandırmak için büyük çaba sarf etti. Bir yandan kendi takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışan Cedi, diğer yandan da Fenerbahçeli oyuncuları olay bölgesinden uzaklaştırmak için mücadele etti.

RÖPORTAJI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Maç bitiminde Fenerbahçeli oyuncuların üzerine yürüyen Mathias Lessort, koridorda da oyunculara yöneldi. Tarık röportaj için alana geldiğinde ise kameraların önüne geçerek röportajı engellemeye çalıştı.

OLAY KONTROL ALTINA ALINDI

İki takımdan teknik heyetler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

