Bebeklerin sık sık ağzına götürdüğü oyuncaklar, doğru temizlenmediğinde sağlık riski oluşturuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Bebeklerin bağışıklık sistemleri henüz gelişim safhasında olduğu için dış dünyaya karşı oldukça savunmasızdır.

Oyun masaları, pusetler ve özellikle bebeklerin gün boyu ellerinden düşürmediği, sık sık ağızlarına götürdüğü oyuncaklar; mikropların en kolay yayıldığı ve yuvalandığı alanların başında geliyor.

Hijyenin tam sağlanmadığı oyuncaklarda, görünmez mikroplar hızla çoğalarak bebeklerin sağlığını riske atabiliyor. Bu yüzden annelerin, oyuncakları “temiz içerikli” ve bebek hassasiyetine uygun ürünlerle düzenli olarak temizlemesi gerekir.

