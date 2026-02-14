Mikropların sevdiği durak oyuncaklar: Sık sık temizleyin
Bebeklerin sık sık ağzına götürdüğü oyuncaklar, doğru temizlenmediğinde sağlık riski oluşturuyor.
Bebeklerin gelişmemiş bağışıklık sistemleri nedeniyle oyuncaklar gibi sık temas ettikleri eşyaların, mikropların neden olduğu sağlık risklerini önlemek için, temiz içerikli ve bebek hassasiyetine uygun ürünlerle düzenli olarak temizlenmesi büyük önem taşır.
ZİYNETİ KOCABIYIK- Bebeklerin bağışıklık sistemleri henüz gelişim safhasında olduğu için dış dünyaya karşı oldukça savunmasızdır.
Oyun masaları, pusetler ve özellikle bebeklerin gün boyu ellerinden düşürmediği, sık sık ağızlarına götürdüğü oyuncaklar; mikropların en kolay yayıldığı ve yuvalandığı alanların başında geliyor.
Hijyenin tam sağlanmadığı oyuncaklarda, görünmez mikroplar hızla çoğalarak bebeklerin sağlığını riske atabiliyor. Bu yüzden annelerin, oyuncakları “temiz içerikli” ve bebek hassasiyetine uygun ürünlerle düzenli olarak temizlemesi gerekir.