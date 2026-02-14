Şam hükûmeti, Esad döneminde çökertilen sistemi Türkiye ile iş birliği hâlinde yeniden hayata geçiriyor.

YILMAZ BİLGEN - Türkiye, Suriye’de Esad rejiminde enkaza dönen ülkeyi yeni Şam hükûmetiyle birlikte yeniden inşa ediyor. İki ülke arasında son bir yılda 200’den fazla heyetler arası ziyaret ve 100’ü aşkın kritik anlaşma yapıldı.

Başta güvenlik, istihbarat, ekonomi, içişleri, sağlık, ulaşım ve enerji olmak üzere limanlar, hava yolları, kara yolları, enerji hatları, eğitim kurumları, askerî kışlalar, dijital altyapı, raylı sistemler, tüm şehir altyapıları ve kurumların yeniden yapılanmalarını Ankara ile Şam birlikte gerçekleştiriyor.

KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Suriye’nin üniter yapısını tesisinde büyük rol oynayan Türkiye Lazkiye-Tartus olayları, Suveyda ayaklanması ve Şeyh Maksud, Deir Hafır, Tabka, Rakka, Deyrizor, Haseke’de düzenlenen terör operasyonlarına da etkin destek verdi.

TİKA, Yunus Emre, YTB gibi resmî kurumlara ek olarak onlarca STK ile Suriye’nin küllerinden doğma döneminde etkili olan Türkiye, başta Hicaz Demir Yolu ve Şam İstasyonu olmak üzere Sahabe dönemi ve Osmanlı eserlerinin restorasyonunu gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Ömer bin Abdülaziz Türbesi de restore edilerek açıldı. Orta Doğu’nun en büyük endüstri merkezi olan Halep Organize Sanayinin altyapısı ve enerji tedariki yine Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. Nüfus - Vatandaşlık, Sağlık, Tarım, İstihbarat, Emniyet, Ulaşım ve Enerji alanında Suriye kurumlarının veri tabanları büyük oranda Türkiye tarafından sağlandı.

Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Fehim İsa “Yüzyıllık parantez kapandı ve birlikte çok daha büyük zaferler yazacağız” dedi. Türkiye’nin 2012 yılındaki haklı halk isyanına verdiği destek ve yüz binlerce Suriyeli için tek sığınak olduğunu hatırlatan İsa “14 yıllık sebat ve kararlılığın ardından birlikte kazandık” diye konuştu.

TÜRKMENLERE ÖNEMLİ GÖREVLER

Suriyeli araştırmacı Muhammed Nihat, Suriye’de tam anlamı ile yeni bir sayfa açıldığını ve bir asırdır yok sayılan Türkmenlerin yeniden önemli görevlere getirilmeye başlandığını anlattı. Halep Sanayi ve Ticaret Odasında Hüseyin İsa’nın Başkan Yardımcısı olduğunu ve bunun Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük önem arz edeceğini kaydeden Nihat “Yüksek Seçim Kurulunda İmad Barak var. Ayrıca tarihte ilk defa 3 Türkmen milletvekili oldu.

Fehim İsa’nın Savunma Bakan Yardımcılığı zaten çok şey ifade ediyor. Seyf Polat ve Mahmut Hacıhasan Suriye ordusunda Tümen Komutanı olan Türkmenler. Lazkiye-Türkmendağı bölge sorumluluğuna Mustafa Culha ve bölge komutanlığına Tarık Solak getirildi. İki gün önce Ahmed Bilal Ali Çobanbey Belediye Başkanı, Abdulhay Kurt Gandura Belediye Meclisi Başkanı, Muhammed Deli Hasan Taşkapı Belediye Meclisi Başkanı oldu. Emniyet ve bürokrasi kadrolarında çok sayıda Türkmen istihdam edilmeye başladı. Yine havalimanları altyapımız Türkiye tarafından tesis ediliyor. Enerjide büyük anlaşmalar yapıldı. Birçok bakanlık Esad döneminde çökertilen sistemi Türkiye ile iş birliği hâlinde yeniden hayata geçiriyor. YÖK ile Millî Eğitim ise eğitim ve öğretim sistemini şekillendiriyor. Yine Eğit-Donat ve güvenlik savunma doktrininin yenilenmesi ile birlikte istihbaratımız Türkiye ile koordineli biçimde kuruluyor. Adeta Azerbaycan gibi iki devlet tek millet niteliği kazandık. Suriye’ye gerçek manada Türkiye mührü vuruluyor” dedi.

İLETİŞİM KOORDİNASYON MEKANİZMASI KURULACAK

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi’nin bulunduğu bir heyet, başkent Şam’da Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında iletişim alanındaki ortak çalışmalar ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Pirinççi, Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında köprü görevi görecek ve 7/24 esasına göre işleyecek bir iletişim mekanizmasının kurulmasının planlandığını söyledi. Pirinççi, bu mekanizma sayesinde iki ülkenin karşılıklı olarak tecrübelerini paylaşacağını belirtti. Büyükelçi Yılmaz, Suriye’nin büyük bir iç savaşın ardından önemli bir eşikten geçtiğini ve devletin kademeli olarak toparlanma sürecine girdiğini söyledi. Bu süreçte karşılaşılan en önemli sıkıntılardan birinin iletişim alanındaki eksiklikler olduğunu belirten Yılmaz “Özellikle terör örgütü PKK ile yürütülen mücadele sırasında Suriye yoğun dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldı. İletişim alanında iş birliğinin artırılması için gerekli eğitimler, kurumsal kapasite artışı ve ortak çalışma mekanizmaları konularını görüştük” dedi.

