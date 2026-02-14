Son dönemlerde imza attığı projelerle öne çıkan Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) yeni platformu PİRANA kamikaze silahlı insansız deniz aracı (SİDA) göreve hazır.

Sahadaki dengeleri doğrudan değiştirecek olan PİRANA bu yıl TSK envanterine girecek.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026’da dikkatleri üzerine toplayan platformun bu yıl içinde ihracat başarısına da imza atması bekleniyor.

Pirana göreve hazır! İHA'larla kumanda edilen SİDA

MKE Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Cürdaneli, yüksek hıza ve 200 deniz mili gibi çok ciddi bir menzile sahip olan PİRANA’nın üzerinde kendilerinin tasarladığı 100 kilogramlık harp başlığı taşıyabildiğini söyledi.

SİDA’nın Türk İHA’ları ile entegre şekilde kumanda edildiğini belirten Cürdaneli “PİRANA’nın üzerinde MKE İleri Malzemeler Laboratuvarı’nda geliştirdiğimiz radar soğurucu kaplama var. Bu da SİDA’yı düşman unsurlar tarafından ‘neredeyse tespit edilmesi imkânsız bir araç’ haline getiriyor. PİRANA her zaman tek başına görev yapmayacak. MKE olarak PİRANA’nın sürü modunda kullanılabilmesini de sağladık” dedi.

