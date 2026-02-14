Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) iki gün süren başlangıç toplantısı dün tamamlandı.

ÖNDER ÇELİK - BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell ile İstanbul’da ortak basın toplantısı düzenleyen COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin iklim eylemine yönelik sonuç üretmeye odaklanacağını belirterek “Çıkış noktalarımızdan biri, insanlık tarihinin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’dir. Çünkü Göbeklitepe, insanlığın ilk kez bir araya gelerek ortak bir anlam etrafında buluştuğu yerdir. Bu yönüyle COP31’i insanlığın yeniden bir araya geldiği, ‘Geleceğin COP’u’ olarak tanımlıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Türkiye’nin küresel iklim krizine karşı verilecek mücadelenin doğal merkezi olduğunu kaydeden Bakan Kurum “Ülkemiz; kuzey ile güneyi, doğuyla batıyı gelişmiş ekonomiler ile gelişmekte olan toplumları bir araya getiren köprü olacaktır. Gelecek Anadolu’da şekillenecektir. Tüm insanlığa; yaşanabilir bir geleceğin yol haritası bu topraklardan sunulacaktır” diye konuştu.

Murat Kurum, bilim insanlarının artık küresel bir krizle karşı karşıya olunduğunu, sıfır noktasında olunduğunu, dönülemez bir yola girildiğini net bir şekilde ifade ettiğini vurgulayarak “Akdeniz ülkesiyiz. Ülkemiz de iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde hissetmektedir. Su kıtlığı aşamasına geliyoruz. Artık su kıtlığı çekecek seviyeye geliyoruz. Tüm dünya böyle… Su artık petrolden daha değerli olacak. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız” ifadelerini kullandı.

