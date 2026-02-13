Kaydet

Yozgat'ta polisin gerçekleştirdiği denetimler sırasında durdurulan bir sürücünün, hem 1.12 promil alkollü olduğu hem de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Kınalı Hasan Kız Yurdu mevkiinde yaşanan olay sonrası sürücü Ü.S.A.'ya toplamda 69 bin 846 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

