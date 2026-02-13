Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024-2025 sezonu için kulüplere dağıttığı para ödüllerini duyurdu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in mücadele ettiği Avrupa'da en çok para kazanan Türk takımı ortaya çıktı.

UEFA, 2024-2025 sezonuna ait mali raporları paylaştı. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında mücadele eden Türk kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in, UEFA'dan elde ettiği gelirler belli oldu.

GALATASARAY'A 18 MİLYON 373 BİN EURO

Şampiyonlar Ligi'ni 4 milyon 29 bin euro ve Avrupa Ligi'ni 14 milyon 83 bin euro ödül olmak üzere Galatasaray, UEFA organizasyonlarından toplamda 18 milyon 373 bin euro kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda UEFA'dan en çok gelir elde eden Türk kulübü olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE'YE 15 MİLYON 682 BİN EURO

Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Rangers karşısında son 16 turunda penaltılar sonucu elendiği UEFA Avrupa Ligi'nden 15 milyon 682 bin euro kazandı.

BEŞİKTAŞ'A 10 MİLYON 712 BİN EURO

Aynı ligde mücadele eden Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda kasasına 10 milyon 712 bin euro koydu. UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren RAMS Başakşehir ise Avrupa defterini 6 milyon 913 bin euro ile kapattı.

PSG'YE 144,4 MİLYON EURO

UEFA, erkekler kulüp müsabakalarından elde edilen toplam gelirin 4,4 milyar euroya yükseldiğini açıkladı.

2025 Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 yenen Paris Saint-Germain, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

UEFA'dan 2025 yılında en yüksek para ödülü, 144,4 milyon euro ile Fransız devi Paris Saint Germain'e gitti.

