Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu: 2 yeni transfer listede yok
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) liste bildirimi yaptı. Sarı-kırmızılılarda 2 yeni transfer, kadroda yer almadı. Temsilcimiz, İtalyan ekibi Juventus ile Devler Ligi son 16 play-off turunda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu 5 Şubat'ta güncelledi. 3 yeni transfer, UEFA listesine dahil edildi.
- Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey, Avrupa kadrosunagirdi.
- Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in dışında Arda Ünyay da listeden çıkarıldı.
- Yeni transferler Yaser Asprilla ve Can Armando Güner ise UEFA listesinde yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, son gün olan 5 Şubat'ta UEFA'ya kadro bildirimini gerçekleştirdi. Yeni listeyle birlikte teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler netlik kazandı.
3 YENİ TRANSFER KADRODA
Yeni transferler Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey, UEFA'ya bildirilen listeye dahil edildi. Galatasaray'a veda eden Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç futbolcu Arda Ünyay, listeden çıkarılan isimler oldu.
LİSTE DIŞINDA KALANLAR
Devre arasında Girona'dan kiralanan Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile Borussia Mönchengladbach'tan alınan 18 yaşındaki Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen yeni listede kendilerine yer bulumadı.
