Bursa’da İzmir Yolu üzerinden Görükle dönüş sapağına doğru ilerleyen bir kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede kabini sarması üzerine sürücü, hareket halindeki araçtan kendini dışarı atarak kurtuldu. Sürücüsüz şekilde bir süre daha ilerlemeye devam eden kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç tamamen metal yığınına dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

