Son dakika deprem haberi Malatya'dan geldi. AFAD Doğanşehir merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Asrın felaketinde en ağır kayıpları veren illerden biri olan Malatya'da bu sabah korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD verileri son depremler listesinde paylaştı.

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Doğanşehir merkezli deprem 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Saat 06:15 sularında meydana gelen sarsıntı sonrası bölge halkı kısa süreli bir panik yaşadı. Şuan için olumsuz bir ihbar yapılmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2019250054108795298

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası