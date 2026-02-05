Tek şutun bile atılmadığı Ankaraspor-Nazilli Belediyespor arasındaki skandal maç ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcılık tarafından hazırlanan ilk iddianamede, iki kulüp başkanının telefon görüşmelerindeki maç pazarlığı HTS kayıtlarıyla belgelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında son yıllarda yaşanan müsabakalara ilişkin ilk iddianame hazırlandı.

2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan ve tek şutun bile çekilmediği Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı iddianameye konu oldu. İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü ise "suçtan zarar gören "sıfatında yer aldı.

İDDİANAMEDE 52 ŞÜPHELİ YER ALDI

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un ise malen sorumlu sıfatında yer aldığı iddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı.

Maçın golsüz berabere tamamlanması sonrası Nazillispor ligde kaldı, Zonguldakspor küme düştü

İSTENEN CEZALAR

Sabah'ta yer alan habere göre şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun "şike" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez ve diğer şüphelilerin ise "şike" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 20 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

0-0'A ANLAŞTILAR

Dönemin Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Hasan Güney ve Abdurrahman Karataş maç öncesinde iletişime geçerek mücadelenin 0-0 bitmesi yönünde mutabakata vardı. Nazilli Belediyespor ligde tutunurken mağdur Zonguldakspor ise küme düştü.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının istatistikleri

'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Maçtan sonra şüpheli Hasan Güney'in, Ankaraspor Başkanı Katipoğlu'na "Hayırlı olsun" mesajı attığı tespit edildi.

'BİR AN ÖNCE GÖRÜŞMEMİZ LAZIM DAYI'

Ankaraspor Başkanı Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Kaya arasında HTS kaydı da ortaya çıktı. Kaya'nın "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklindeki konuşması dikkat çekti. Kaya'nın Hasan Güney'i, "Maçı bağladım" yönünde konuşma yapmaması konusunda uyardığı da kayıtlara yansıdı.

