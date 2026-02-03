Kariyerini ABD'de sürdüren Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, altyapısından yetiştiği Newell's Old Boys'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

38 yaşındaki Lionel Messi'nin, Arjantin ekibi Newell's Old Boys'la 6 aylığına prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

ANLAŞMA TAMAM

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Newell's Old Boys yeni başkanı Ignacio Boero, Messi'nin kiralık olarak yetiştiği kulübe dönmesi için anlaşma sağladı. 11 Haziran'da başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'nda son kez Arjantin forması giymek isteyen 38 yaşındaki yıldızın, turnuva sonrasında ülkesine döneceği belirtildi.

Lionel Messi

6 AYLIK SÖZLEŞME

Aralık 2028'e kadar Inter Miami ile sözleşmesi bulunan Messi'nin, Ocak - Haziran 2027 tarihleri arasında kiralık olarak Newell's Old Boys forması giyeceği belirtildi.

Messi'nin ülkesine dönüşünü engelleyen en büyük etkenin, Rosario şehrindeki güvenlik sorunu olduğu belirtilirken bizzat valinin devreye girmesiyle güvenlik için garanti alındığı aktarıldı.

MESSI'NİN ABD'DEKİ PERFORMANSI

Avrupa kariyeri boyunca Barcelona ve PSG'de bir çok rekora imza atan Lionel Messi, Inter Miami ile çıktığı 88 maçta 77 gol ve 44 asist kaydetti. Messi'nin son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı ile de 196 maçta 115 golü bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası