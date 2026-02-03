SPOR SERVİSİ
Galatasaray'dan Trabzonspor'a çalım: 3'üncü transfer için açıklama an meselesi
Kanat oyuncuları Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kiralayan Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen Renato Nhaga transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un da gündemindeki 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu bugün İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, Renato Nhaga'nın transferi için hem kulübü Casa Pia hem de oyuncu ile anlaşma sağladı.
- Trabzonspor'un da gündeminde olan Casa Pia'ya 6,5 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyor.
- Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Nhaga'yı bugün sağlık kontrolüne getirmeyi planlıyor.
- Raneto Nhaga, bu sezon 21 maçta süre alarak 2 gol, 1 asistlik bir performans gösterdi.
Galatasaray'ın, güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Renato Nhaga'nın transferi için hem kulübü Casa Pia hem de 18 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağladığı konuşuluyor.
6,5 MİLYON EURO BONSERVİS
HT Spor'da yer alan habere göre; Gine-Bissau Milli Takımı'nda mücadele eden oyuncu için Casa Pia'ya 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Nhaga'yı bugün sağlık kontrolüne getirmeyi isteyen sarı-kırmızılılar, İstanbul'da uçağı hazır bekletiyor.
21 MAÇTA 2 GOL
Türkiye'den Trabzonspor'un da transfer gündemine gelen genç futbolcu, son Porto maçının kadrosuna yer almazken; bu sezon 21 maçta süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
