Kanat oyuncuları Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kiralayan Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen Renato Nhaga transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un da gündemindeki 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu bugün İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın, güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Renato Nhaga'nın transferi için hem kulübü Casa Pia hem de 18 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağladığı konuşuluyor.

Renato Nhaga

6,5 MİLYON EURO BONSERVİS

HT Spor'da yer alan habere göre; Gine-Bissau Milli Takımı'nda mücadele eden oyuncu için Casa Pia'ya 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Nhaga'yı bugün sağlık kontrolüne getirmeyi isteyen sarı-kırmızılılar, İstanbul'da uçağı hazır bekletiyor.

21 MAÇTA 2 GOL

Türkiye'den Trabzonspor'un da transfer gündemine gelen genç futbolcu, son Porto maçının kadrosuna yer almazken; bu sezon 21 maçta süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

