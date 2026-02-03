Alanya’da 7 katlı binanın havuzu, sağanak yağış sonrasında çöktü. Meydana gelen çökme sonrasında binada yaşayan 8 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında 7 katlı bir apartmanın bahçesinde yer alan havuzun zemini toprakla birlikte çöktü.

Herkes deprem sandı! 7 katlı binanın havuzu çöktü: 8 aile tahliye edildi

AİLELER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, zabıta ve yapı denetim ekipleri sevk edildi. Çökme meydana gelen bölgede güvenlik önlemleri alırken, 7 katlı binada yaşayan 8 aile ise güvenlik için tahliye edildi. Ekipler tarafından binada teknik inceleme başlatıldı.

Herkes deprem sandı! 7 katlı binanın havuzu çöktü: 8 aile tahliye edildi

“BİNADA 8 AİLE OTURUYORDU”

Bina sakinlerinden Sedat Yılmaz, korkutan olaya ilişkin şunları söyledi:

İki gün önce yoğun yağıştan dolayı önce havuz göçtü, şimdi istinat duvarıyla birlikte komple aşağı indi. Bu binada 8 aile oturuyordu, hepsi tahliye edildi. Ben de evden eşyaları boşaltmaya geldim.

Herkes deprem sandı! 7 katlı binanın havuzu çöktü: 8 aile tahliye edildi

Öte yandan yürekleri ağza getiren olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Bina çevresindeki riskli alan incelemeleri devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası