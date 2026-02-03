Herkes deprem sandı! 7 katlı binanın havuzu çöktü: 8 aile tahliye edildi
Alanya’da 7 katlı binanın havuzu, sağanak yağış sonrasında çöktü. Meydana gelen çökme sonrasında binada yaşayan 8 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.
- Alanya'da sağanak yağış nedeniyle 7 katlı bir apartmanın bahçesindeki havuz zeminiyle birlikte çöktü.
- Güvenlik amacıyla binada yaşayan 8 aile tahliye edildi.
- Olay yerine sevk edilen jandarma ve denetim ekipleri, binada teknik inceleme başlattı.
- Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında 7 katlı bir apartmanın bahçesinde yer alan havuzun zemini toprakla birlikte çöktü.
AİLELER TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, zabıta ve yapı denetim ekipleri sevk edildi. Çökme meydana gelen bölgede güvenlik önlemleri alırken, 7 katlı binada yaşayan 8 aile ise güvenlik için tahliye edildi. Ekipler tarafından binada teknik inceleme başlatıldı.
“BİNADA 8 AİLE OTURUYORDU”
Bina sakinlerinden Sedat Yılmaz, korkutan olaya ilişkin şunları söyledi:
İki gün önce yoğun yağıştan dolayı önce havuz göçtü, şimdi istinat duvarıyla birlikte komple aşağı indi. Bu binada 8 aile oturuyordu, hepsi tahliye edildi. Ben de evden eşyaları boşaltmaya geldim.
Öte yandan yürekleri ağza getiren olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Bina çevresindeki riskli alan incelemeleri devam ediyor.