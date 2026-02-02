Rusya’daki Kazan Tatarları, Sovyetler devrinde büyük baskılara maruz kaldı. Rusya, Japonya ve Çin arasında yaşanan savaşlar yüzünden zor duruma düşen Kazan Tatarları, dünyanın farklı yerlerine dağıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Kendisi de Kazan Tatarı olan sanatçı Güneş Terkol, halkının yaşadığı bu dramı Salt Galata’da açılan “Epipe” adlı sergiye taşıdı. Terkol’un 2002’den beri annesi Elmira Terkol ile birlikte sürdürdüğü sözlü tarih ve arşiv çalışması neticesinde ortaya çıkardığı sergi, Kazan Tatar kadınlarının göç hikâyelerini merkezine alıyor. Sanatçı Terkol, Rusya’dan Çin’e ve nihayetinde Türkiye’ye uzanan bir serüvenin izini, araştırmalarından damıttığı malzemeler ve eserleriyle sürüyor. Çizim, animasyon ve dikiş işlerini bir araya getirerek göç yolları, kuşaklar ve coğrafyalar arası aktarımlar etrafında çok yönlü bir görsel-işitsel hikâye geliştiriyor.

GÖÇ HİKÂYELERİ DİNLENDİ

Serginin geçtiğimiz yıl yoğunlaşan hazırlık sürecinde, Kazan’daki Tatar Kadınları Forumu ve Eskişehir’deki Sabantuy Şenlikleri de dâhil olmak üzere bir dizi araştırma gezisi gerçekleştirildi. Buluşmalarda bolca göç hikâyesi dinlendi, söyleşiler yapıldı, aile yadigârları sandıklardan çıkarıldı.



