Tatar göçünün acı dolu hikâyeleri
Rusya’daki Kazan Tatarları, Sovyetler devrinde büyük baskılara maruz kaldı. Rusya, Japonya ve Çin arasında yaşanan savaşlar yüzünden zor duruma düşen Kazan Tatarları, dünyanın farklı yerlerine dağıldı.
Sanatçı Güneş Terkol'un Salt Galata'daki "Epipe" sergisi, annesiyle yürüttüğü kapsamlı araştırma sonucu Kazan Tatar kadınlarının Rusya'dan Türkiye'ye uzanan göç hikâyelerini görsel ve işitsel bir dille anlatıyor.
- Sanatçı Güneş Terkol'un "Epipe" adlı sergisi Salt Galata'da açıldı.
- Sergi, Kazan Tatarı kadınlarının Rusya'dan Çin'e ve Türkiye'ye uzanan göç hikâyelerini merkeze alıyor.
- Proje, sanatçının annesi Elmira Terkol ile 2002'den beri sürdürdüğü sözlü tarih ve arşiv çalışmasına dayanıyor.
- Çizim, animasyon ve dikiş gibi farklı sanatsal tekniklerle çok yönlü bir görsel-işitsel anlatım sunuluyor.
- Serginin hazırlık sürecinde kapsamlı araştırma gezileri yapılmış, göç hikâyeleri dinlenmiş ve aile yadigârları incelenmiştir.
MURAT ÖZTEKİN - Kendisi de Kazan Tatarı olan sanatçı Güneş Terkol, halkının yaşadığı bu dramı Salt Galata’da açılan “Epipe” adlı sergiye taşıdı. Terkol’un 2002’den beri annesi Elmira Terkol ile birlikte sürdürdüğü sözlü tarih ve arşiv çalışması neticesinde ortaya çıkardığı sergi, Kazan Tatar kadınlarının göç hikâyelerini merkezine alıyor. Sanatçı Terkol, Rusya’dan Çin’e ve nihayetinde Türkiye’ye uzanan bir serüvenin izini, araştırmalarından damıttığı malzemeler ve eserleriyle sürüyor. Çizim, animasyon ve dikiş işlerini bir araya getirerek göç yolları, kuşaklar ve coğrafyalar arası aktarımlar etrafında çok yönlü bir görsel-işitsel hikâye geliştiriyor.
GÖÇ HİKÂYELERİ DİNLENDİ
Serginin geçtiğimiz yıl yoğunlaşan hazırlık sürecinde, Kazan’daki Tatar Kadınları Forumu ve Eskişehir’deki Sabantuy Şenlikleri de dâhil olmak üzere bir dizi araştırma gezisi gerçekleştirildi. Buluşmalarda bolca göç hikâyesi dinlendi, söyleşiler yapıldı, aile yadigârları sandıklardan çıkarıldı.