Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bazı platformlara erişememesi gerektiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için atılması gereken adımlara yönelik çalışmasında sona geldi.

Bakanlık yetkilileri, hazırladıkları çalışmalara ilişkin Meclis’te AK Parti Grubuna gerçekleştirdikleri sunumda, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da düzenleme yapılmasının planlandığını, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için sosyal ağ sağlayıcılarının daha etkin tedbirler alması gerektiğini ifade ettiler.

Çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerektiği belirtilen sunumda, sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında çocukların güvenliği ve mahremiyeti konusunda getirilen öneriler arasında en önemli başlık yaş sınırı olarak dikkati çekti. Sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi vurgulandı. Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme ve çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmelerinin gerekliliği ifade edildi.

3 YAŞINA KADAR EKRANA BAKMASIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması için hazırlanan ‘Çocuklar Güvende’ internet sitesinde çocukların ekran başında geçirebilecekleri sürelerle ilgili olarak öneriler yer aldı. Ebeveynlerin dikkatli olmaları ve çocuklarını takip etmeleri tavsiye edilen sitedeki öneriler şu şekilde: 3 yaşına kadar çocuklar ekrandan tamamen uzak tutulmalı. 3 yaşında ekran kullanımı günde en fazla 30 dakika olmalı. 4 yaşında bu süre 40 dakika, 5 yaşında ise 50 dakika olmalı. 6 yaşındaki çocuklar için ise ekran süresi günde en fazla 60 dakika olarak belirlenmelidir.



