Yaklaşık 18 milyon öğrenci ikinci döneme başlarken, okullarda 2–6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlıyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda 2-6 Şubat’ta bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.



