Diyarbakır’da 1932’de yıkılan sur bölümlerini eski fotoğraflar ve yapay zekâ desteğiyle yeniden canlandıran çalışma, kentin tarihî siluetinin günümüzde nasıl görünebileceğine dair dikkat çekici bir perspektif sunuyor.

Diyarbakır surlarının Dağkapı ve Mardin Kapı çevresindeki bölümü, şehrin hava alması ve büyümesi gerekçesiyle başkent Ankara’dan gelen talimat doğrultusunda 1932 yılında dönemin Valisi Hasan Faiz Ergun tarafından yıkıldı.

Tarihî surların yıkılması yürekleri dağlarken, yıkılmasa günümüzde nasıl görüneceği hep merak konusu oldu. Sosyal medyada içerik üreticisi Adem Ulusoy, eski fotoğraflardan ilham alarak yapay zekâ yardımıyla “Yıkılmamış olsaydı Diyarbakır surları günümüzde nasıl olurdu” adlı bir çalışma hazırladı.

Surlarda daha fazla yıkım yapılmasının o dönem Diyarbakır’da yaşayan Fransız arkeolog Albert Gabriel’in çabalarıyla önlendiğini belirten Ergun “Bu çalışmamla tarihin önemini ve yaklaşık 2 bin yıldır ayakta duran bu surların geçmişini anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

