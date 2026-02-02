Türkiye otomotiv pazarında ikinci el araçların ağırlığı artarak devam ediyor. 2025 yılında Türkiye’de satılan her bir sıfır araca karşılık yaklaşık 6,8 adet ikinci el araç el değiştirdi.

Pazar dinamikleriyle ilgili açıklama yapan Otomerkezi net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 2025 yılında 2. el tarafında %7 bandında büyüme kaydedildiğini belirterek; “Talebin zayıflamadığını, aksine tüketicinin satın alma alışkanlıklarının ve tercih kriterlerinin değiştiği görüyoruz. Finansman şartları öncelik belirleyici bir role sahip. Bugün tüketici açısından fiyattan daha önemli olan başlıklar; krediye erişim, faiz oranları, vade süreleri ve kullanılabilir kredi limitleri. Türkiye’de otomobil, ertelenebilir bir harcama olmaktan çıktı ve zorunlu bir ihtiyaç hâline geldi. Kredi şartlarında yaşanacak bir rahatlamayla birlikte, talebin ne kadar güçlü olduğunu çok daha net göreceğiz” ifadelerini kullandı.



