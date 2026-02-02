İkinci elde talep krediye takılıyor! Fiyattan çok ödeme şekli konuşuluyor
Türkiye otomotiv pazarında ikinci el araçların ağırlığı artarak devam ediyor. 2025 yılında Türkiye’de satılan her bir sıfır araca karşılık yaklaşık 6,8 adet ikinci el araç el değiştirdi.
- 2025 yılında 2. el otomobil satışlarında %7 bandında büyüme bekleniyor.
- Tüketici talep zayıflamış değil, satın alma alışkanlıklarında değişim yaşanıyor.
- Tüketiciler için en önemli faktörler krediye erişim, faiz oranları, vade süreleri ve kullanılabilir kredi limitleri.
- Türkiye’de otomobil, ertelenebilir bir harcamadan zorunlu bir ihtiyaç haline geldi.
- Kredi şartlerinde rahatlama ile birlikte taleben ne kadar güçlü olduğunu gözlemleyip daha net bir tablo oluşturacağız.
Pazar dinamikleriyle ilgili açıklama yapan Otomerkezi net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 2025 yılında 2. el tarafında %7 bandında büyüme kaydedildiğini belirterek; “Talebin zayıflamadığını, aksine tüketicinin satın alma alışkanlıklarının ve tercih kriterlerinin değiştiği görüyoruz. Finansman şartları öncelik belirleyici bir role sahip. Bugün tüketici açısından fiyattan daha önemli olan başlıklar; krediye erişim, faiz oranları, vade süreleri ve kullanılabilir kredi limitleri. Türkiye’de otomobil, ertelenebilir bir harcama olmaktan çıktı ve zorunlu bir ihtiyaç hâline geldi. Kredi şartlarında yaşanacak bir rahatlamayla birlikte, talebin ne kadar güçlü olduğunu çok daha net göreceğiz” ifadelerini kullandı.