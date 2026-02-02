Washington’un Tahran yönetiminden istediklerini masada alamadığı takdirde askerî bir operasyon yapacağı, asıl amacın İran’ı bölge ve İsrail için tehdit olmaktan çıkarmak olduğu belirtildi.

AKİF BÜLBÜL - Güvenlik kaynakları, ABD’nin masada istediğini alamadığı takdirde operasyon yapabileceğini vurgulayarak İsrail’i korumak için bölgeyi kendine göre şekillendirdikten sonra güçlerini Asya Pasifik’e kaydırabileceğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran üzerinde kurduğu baskıya ve bölgede ulaşmak istediği muhtemel hedeflere yönelik değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, şunları söyledi:

ABD, bölgede İran tehdidi istemiyor! Güvenlik kaynakları Trump'ın planını değerlendirdi

İRAN’IN GÜVENLİĞİ BİZİM DE GÜVENLİĞİMİZ

ABD, kendisi için riskli olan konuları çözüp bölgeden çıkmak istiyor. Bunun önünde de şu anda İran’ı engel olarak görüyor. İran’a bazı şartlar sunduğunu biliyoruz. Tahran yönetiminin bunları kabul etmesini bekliyor. Bu arada da caydırıcılığını arttırıp şartlarını kabul ettirmek için bölgeye uçak gemilerini sevk ediyor. Uçak gemilerinden biri geldi, diğeri de yolda. İran’dan almak istediklerini masada alırsa gerginlik biter. Asıl amacı İran’ı bölge ve İsrail için tehdit olmaktan çıkarmak. Görüşmelerden sonuç alamazsa askerî bir operasyon düşünüyor. Bunu yalnız ABD’nin niyeti olarak görmemek gerek. Çünkü AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak kabul etti. Almanya Başbakanı “rejim son günlerini yaşıyor” dedi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde daha geniş kapsamlı bir hazırlık olduğu görülüyor. Ya İran’ı masaya çekip istediklerini elde etmeye çalışacaklar ya da askerî operasyon yapacaklar. Türkiye bölgesinde istikrar istiyor. İran’la komşuyuz. Aslında onların güvenliği de bizim güvenliğimiz.

YENİ İTTİFAKLAR KURABİLİRİZ

ABD, bölgede göreceli bir istikrar ortamı ve refah üreten bir yapı oluşturmak daha sonra da güçlerini Asya-Pasifik’e kaydırmak istiyor. Odağını oraya kaydırmak zorunda olduğunun farkında. Ancak bu istikrar ve refah ortamını nasıl yapacağı konusunda açık bir planı yok. En ideali tüm ülkeleri bu amaç doğrultusunda iş birliğine ikna etmek. Bu olmazsa farklı ittifakları birbirlerine karşı denge unsuru olarak kullanmanın da seçeneklerden birisi olduğu anlaşılıyor. Son dönemde Yemen ve Sudan’da yaşananlar bazı ipuçları veriyor. Tek bir ittifaka bağlı kalmak zorundayız diye bir şey yok. Türkiye olarak farklı ittifaklar kurmak zorundayız. Bu ittifaklar ekonomik, siyasi ve askerî olabilir. İhtiyaçlarımıza göre yeni ittifaklar kurabiliriz.

TAHRAN’DAN AB’YE “TERÖR” MİSİLLEMESİ: İRANLI VEKİLLER ÜNİFORMA GİYDİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusunun terör listesine alınmasına cevap olarak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ordularını terör listesine aldıklarını belirtti. Kalibaf “Mütekabiliyet yasası gereğince, Devrim Muhafızları’nın terör örgütü ilan edilmesine karşı, Avrupa ülkelerinin orduları terörist grup olarak kabul edilmektedir. Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği’ne ait olacaktır” dedi.

Genel Kurul oturumunda Kalibaf ve tüm milletvekilleri, Devrim Muhafızları üniforması giyerek dayanışma mesajı verdi. Ayrıca kürsüye “Devrim Muhafızları Ordusu dünyanın en büyük terörle mücadele örgütüdür” sloganının yer aldığı bir pankart asılırken “Kahrolsun ABD” sloganları atıldı.

