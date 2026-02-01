ABD Başkanı Donald Trump "Küba ile görüşüyoruz. Bence Küba ile bir anlaşma yapacağız. İran ile umarım bir anlaşmaya varırız." açıklamasında bulundu. Trump daha önce Küba'yı Venezuela'ya verdiği destekten dolayı "Yakında çökecek" diyerek tehdit etmişti.

İran ile ABD arasındaki kriz devam ederken Başkan Donald Trump açıklamalarda bulundu.

Küba ve İran'a ilişkin konuşan Trump Küba ile görüşüyoruz. Bence Küba ile bir anlaşma yapacağız. İran ile umarım bir anlaşmaya varırız." dedi.

Trump pazar günü Küba'ya yönelik eleştirilerini yineledi ve Washington ile Havana arasında “en üst düzey” yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump

Trump, Mar-a-Lago'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Küba uzun süredir başarısız bir ülke. Ancak artık onu destekleyecek Venezuela yok” dedi ve ABD'nin “Küba'daki en üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunduğunu” ekledi.

Küba'nın “kötü durumda” olduğunu ve “insani bir sorunu” olduğunu savunan ABD başkanı, “Küba ile bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

"ÇÖKECEK" TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

3 Ocak'ta ABD'nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamasının ardından Trump, Küba'nın daha önce Venezuela'nın sağladığı kritik finansal ve enerji desteğini kaybettiği için “çok yakında çökeceğini” defalarca savundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası