Altın ve gümüşte yaşanan geri çekilmeleri “fırtına öncesi sessizlik” olarak yorumlayan ekonomist Selçuk Geçer, asıl büyük yükselişin henüz başlamadığını söyledi. Geçer, panik satışına karşı uyarırken ons altında 6.500–7.000 dolar, gümüşte ise çok daha sert bir hareket beklediğini açıkladı.

Altın başta olmak üzere değerli bazı metaller tarihi zirveyi gördükten sonra sert şekilde çakıldı. Bu yükseliş ve düşüşler, yatırımcıyı diken üstünde bıraktı. Rekor seviyelerin ardından gelen geri çekilme, “trend bitti mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Ekonomist piyasadaki hareketliliği 'fırtına öncesi sessizlik' olarak tanımladı.

DAHA SERT YÜKSELİŞLER KAPIDA Geçer, yatırımcılara panik yapmamaları konusunda net bir mesaj gönderdi. Ons altındaki 5.500 dolar seviyesine dikkat çeken uzman isim, yaşanan geri çekilmeleri "sağlıklı bir düzeltme" olarak nitelendirdi. Ancak Geçer’e göre bu durum, çok daha sert bir yükseliş trendinin de hazırlık evresi.

Geçer, özellikle altın ve gümüş yatırımcısının elindeki varlıklara sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak şu çarpıcı tahminlerde bulundu: Ons Altın: 5.500 dolar ile 6.000 dolar arasındaki sıkışmanın ardından hedefin 6.500 - 7.000 dolar bandı olduğunu söyledi. Gümüş: 120 doların üzerini gören gümüşte satış baskısı olsa da ana yönün yukarı olduğunu ve asıl büyük hareketin gümüşte yaşanacağını iddia etti.

"GERİ ÇEKİLME DEĞİL, NEFES ALMA" Jeopolitik risklerin ve küresel enflasyonun altın fiyatlarını beslemeye devam edeceğini belirten Geçer, yatırımcıları uyardı: "Kısa vadeli hareketlere odaklanıp panik satışı yapanlar kaybedecek. Önümüzdeki günlerde piyasada göreceğimiz asıl dalga, kartların yeniden karılmasına neden olacak. Bu bir geri çekilme değil, piyasanın nefes almasıdır. Kısa vadeli dalgalanmalara kapılanlar, büyük ralliyi kaçırabilir.

