Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'de Rayo Vallecano ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi, iç sahada oynadığı ilk maçı 3-1 kaybetmişti.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 19 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak. İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Samsunspor, 3-1'in rövanşında Rayo Vallecano karşısında.

Samsunspor, sahasında oynadığı ilk maçta sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlı ekibin, çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek. Karadeniz ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink

4 OYUNCU SAKAT

Samsunspor'da UEFA listesinde yer almayan Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de takımlarını yalnız bırakacak.

