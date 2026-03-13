Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Rayo Vallecano maçı sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Zannediyorum bu takım çeyrek final de yarı final de oynar. Bizi elerlerse ki eleyecekler gibi gözüküyor. Umudumuz yüzde 50-50 idi, şimdi 20'lere düştü" dedi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldukları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, büyük umutlarla çıktıkları maçtan hayal kırıklığıyla ayrıldıklarını söyledi.

Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano

"SAMSUNSPOR'A HİÇ YAKIŞMADI"

Karşılaşmayı değerlendiren Yıldırım, "La Liga ile Süper Lig arasındaki farkı, bir Anadolu takımı olarak denemiş olduk bu gece. Takım çok hızlı oynuyordu. Biz kendimizi hızlı biliyorduk, onlar bizden daha hızlıymış. Daha iyi hazırlanmışlar. Yediğimiz ikinci ve üçüncü gol Samsunspor'a hiç yakışmadı. Tamamen bizim hatalarımızı rakip takım değerlendirdi ve golleri buldu" dedi.

Takımda yorgunluğun hissedildiğini anlatan Yıldırım, "Takımda geçen pazar oynanan Fenerbahçe maçının yorgunluğu kesinlikle vardı, o gözüküyor. Çok tempolu bir maç oynamıştık ve hoca aynı kadroyu çıkardı. Ondan sonra da zaten 2-1 gerideyken hocamız gerekli değişiklikleri yaptı. Sakatlıktan dönen Emre ile Kolibali girdi. Oyuna bir canlılık kattı" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım

"BİZİ ELEYECEKLER GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Rövanş öncesi umutlarının azaldığını dile getiren Yıldırım, "Sanki umutlarımız tükeniyor ama bir sonraki maç var. Eğer bir sonraki tura geçmek istiyorsak, Madrid'de bu takımın elinden geleni yapması lazım. Bizim yapmak istediklerimiz son 16'ya kalmaktı, onu yaptık. Şimdi hedef çeyrek final dedik ama güçlü bir takım çıktı karşımıza. Zannediyorum bu takım çeyrek final de yarı final de oynar. Bizi elerlerse ki eleyecekler gibi gözüküyor. İnsan umudunu kaybetmek istemiyor ama gerçekçi olmak lazım. Ben gerçekçi bir insanım. Umudumuz, bu maç başlarken yüzde 50-50 idi. Şimdi 20'lere düştü. 3 farklı yenmemiz zor gözüküyor" şeklinde konuştu.

