TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Antalya halinde kilogram çıkış fiyatı 70 TL’yi bulan limonun tane fiyatı, İstanbul’da 20 TL’ye kadar yükseldi. 2024’te 1,7 milyon ton olan rekoltenin 2025’te (tahmini) 1,4 milyon tona kadar gerilemesi fiyat artışını tetikledi. Son dönemde akaryakıt ve gübre kaynaklı maliyet baskısı beklentisi de artınca, ithalat vergisi hasat dönemine kadar %10’a düşürüldü. Türkiye aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci limon ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Türk mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan limon, son aylarda fiyat hareketleri ile tüketicinin cebini etkilemeye başlamıştı. KİLOSU 100 LİRAYI BULDU Salata ve çorbaların vazgeçilmez sosu olan ve şifası için kış çaylarında da sıklıkla kullanılan limonun kilo fiyatı, büyükşehirlerde 100 TL’nin üzerine çıktı. Ortalama büyüklükteki 1 limonunun fiyatı 15-20 TL’ye yükseldi. Antalya hal fiyatlarına bakıldığında ise 11 Mart 2026 çıkış fiyatı, kilo başına 40-70 TL arasında değişiyor.

DON VE KURAKLIK VURDU Geçen yıl Türkiye’de limon üretiminin merkez üssü konumunda bulunan Çukurova, Mersin, Adana ve Hatay bölgelerinde ciddi don olayları yaşandı. Bazı bölgelerde %80’e kadar varan ürün kayıpları rapor edildi. Aynı bölgede yaz aylarında yaşanan şiddetli kuraklık ve aşırı sıcaklar da bahçe bakımını zorlaştırdı ve meyveyi yaktı. Don ve kuraklık sebebiyle piyasaya arz edilen limon miktarı da azaldı



2 YILDA %40 DÜŞÜŞ Tarım Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 2,3 milyon ton olan limon rekoltesi, 2024 yılında düşüşe geçerek 1,7 milyon tona geriledi. Asıl gerilemenin ise geçen yıl yaşandığı belirtiliyor. Limonda 2025’teki rekoltenin 1,4 milyona kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Böylece sadece son 2 yıllık dönem dikkate alındığında toplam rekoltede %40 gibi yüksek bir oranda kayıp yaşanabileceği aktarılıyor.



AKARYAKIT VE GÜBRE Bu arada Orta Doğu’da yaşanan son çatışmalar petrol ve gübre fiyatlarında yükselişe yıl açarak tarım sektörünü de tehdit etmeye başladı. Üreticinin ana girdileri arasında yer alan gübre kullanımının düşmesi ve artan maliyetin yansıtılması halinde, ürün fiyatlarında da maliyet bazlı yükseliş baskısının yaşanabileceği ifade ediliyor. Akaryakıt maliyetlerinin de lojistik tarafında yansımaları bekleniyor.



İTHALAT VERGİSİ DÜŞTÜ Yaşanan gelişmeler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, limon ithalatında %54 olan gümrük vergisini, hasat mevsiminin başlangıcı olan 1 Ağustos’a kadar %10’a düşürdü. Bu kararla arz-talep dengesi ve fiyat hareketlerinin dengeleneceği, böylece hem üreticinin hem de tüketicinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.



EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKELER Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan “Turunçgiller 2025 Ürün Raporu”na göre 2024-2025 hasat döneminde dünya limon ihracatında ilk 5 ülke ve aldıkları pay şöyle sıralanıyor: 1- Meksika: 750 ton (%30)

2- Türkiye: 620 ton (%25)

3- G. Afrika: 590 ton (%24)

4- Arjantin: 165 ton (%7)

5- AB: 140 ton (%6) (Dünyada toplam limon ihracatı: 2 milyon 476 bin ton)



EN ÇOK İTHALAT YAPAN ÜLKELER Yine aynı rapora göre dünya limon ithalatında ilk 5 ülke ve aldıkları pay şu şekilde gerçekleşiyor: 1- ABD: 975 ton (%44)

2- AB: 550 ton (%25)

3- Rusya: 205 ton (%9)

4- S. Arabistan: 160 ton (%7)

5- Kanada: 117 ton (%5) (Dünyada toplam limon ithalatı: 2 milyon 195 bin ton)



Haberle İlgili Daha Fazlası