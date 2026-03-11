Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi gözünü ikramiyelere çevirdi. Bayram başına 4'er bin TL ikramiye verilen emekliler, iki bayramda toplamda 8 bin TL ödeme alıyor. Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli ikramiyeleri ile ilgili son kulis bilgisini paylaştı.



İKRAMİYE ZAMMI SENEYE KALDI Bayram öncesi ikramiyelere zam yapılacağı konuşuluyordu. Ancak emeklinin ikramiye zammı seneye kaldı. Mart ayı başında 19 maddelik kanun teklifini Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu yıl ikramiyelerin 4'er bin TL olarak ödeneceğini söylemişti.



"KAYNAK ÜRETMEDE ZORLANDIK" 17 milyon civarında emekli olduğunu belirten Güler, "Kaynak üretmede zorlandık. Hem ramazan hem kurban bayramı için 4'er bin TL ikramiye için bu yıl SGK'ya bütçemizden 150 milyar TL ikramiye ayırıyoruz. Bunun için özel bir kaynak aktarmamız gerekiyor. Zorluklar da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riski, petrol-doğalgaz fiyat artışları, tedarik zinciri nedeniyle sıkıntılar var. OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor." demişti.



EMEKLİ İKRAMİYESİNDE YENİ GELİŞME Ancak emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde ikramiyelerle ilgili konuşulanları canlı yayında aktardı.

TGRT Haber'de Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan Karakaş, milyonlarca emekliyi bekleyen ikramiye senaryosunu anlattı.

Karakaş'ın açıklamaları şöyle: Bayram ikramiyeleri bayramın ilk günü emeklilerin cebinde olacak. En geç 15-16 Mart'tan itibaren hesaplara yatar diye düşünüyorum. Bayramdan önce hesaplarda olur.

"ANKARA'DA DEĞİŞİK SENARYOLAR VAR" Bayram ikramiyesi 5 bin TL'lik bir rakam çok güçlü bir ihtimaldi. Savaş nedeniyle bu ihtimal ertelendi. Ancak Ankara'da bayram ikramiyeleri ile ilgili değişik senaryolar var. Hatta bir yabancı basına da yansıdı bu mesele.

"SADECE EN DÜŞÜK MAAŞI ALANLARA VERELİM" Biliyorsunuz bayram ikramiyesi 2018'den beri tüm emeklilerin yasal hakkı. Şimdi konuşulan şu: Biz en düşük emekli maaşı alana da aynı parayı veriyoruz, en yüksek maaşı alana da. Gelecekte sadece en düşük maaşı alanlara verelim diye konuşmalar var. Bunlar sadece kulis bilgisi. Henüz netleşmiş bir şey yok.

Önümüzdeki dönemde bu gelir tamamlayıcı aile destek modeli üzerinde çalışıldığına yönelik duyumlar aldığımızı söyleyebilirim. Bu şu anlama geliyor: Geliri düşük olan emeklileri koruyalım, geri kalan emeklileri sistem ne bağladıysa öyle halledelim...

Şimdi emekli ikramiyelerine 1.000 liralık zam bütçeye ilave yükü 44 milyar lira. Savaş nedeniyle 1.000 liralık zamdan vazgeçildiği öngörülüyor. Şu anda kuvvetlenen senaryo bu bayramda 4 bin TL emeklilere verelim, önümüzdeki süreçte gelir tamamlayıcı aile desteği ile yasal hak olmaktan çıkaralım.

Haberle İlgili Daha Fazlası