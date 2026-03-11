Tarihçi İlber Ortaylı’nın son günlerde ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan açıklamalar ardından İlber Ortaylı'nın hastalığı merak konusu oldu. Peki, İlber Ortaylı'nın hastalığı ne?

Türkiye’nin tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu ciddileşti. Ortaylı geçtiğimiz aylarda rahatsızlandığında açıklama yaparak, tedavi gördüğünü açıklamıştı. Ortaylı'nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir izole bir hayat sürdüğü biliniyordu.

AĞIR GEÇTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ortaylı geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada; "İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti. Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta 'emrediyor'. Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Durumu ciddiyetini koruyor! İlber Ortaylının hastalığıyla ilgili bilinenler

Rahatsızlığı tekrar eden Ortaylı geçtiğimiz şubat ayında yazdığı yazısında ise ikinci kez ameliyat masasına yattığını belirtmişti. Ani kanamanın durdurulduğunu belirten Ortaylı, operasyonun başarılı geçtiğini açıklamıştı.

