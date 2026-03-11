Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi İlber Ortaylı’nın son günlerde ciddi sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Altaylı, köşe yazısında Ortaylı’nın bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ettiğini belirterek sevenlerinden dua istedi.

Türkiye’nin önde gelen tarihçileri arasında gösterilen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumunun son günlerde kötüleştiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Ortaylı, birkaç gün önce rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ve doktorların gözetiminde tedavisi devam ediyor.

İLBER ORTAYLI’NIN SAĞLIK DURUMU CİDDİLEŞTİ

Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin önemli bir açıklama ise yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, köşe yazısında Ortaylı’nın yaşadığı sağlık sorunlarının ciddi olduğunu ifade ederek okurlarına bir çağrıda bulundu. Altaylı, “Sevgili okurlar, canımın parçası, çok değerli dostum ve hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin” sözlerine yer verdi.

Altaylı’nın bu açıklaması Ortaylı’nın sevenlerini üzdü. Birçok kişi ünlü tarihçi için sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Öte yandan, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumuyla ilgili olarak şu ana kadar ailesinden ya da tedavi gördüğü hastaneden resmi bir açıklama yapılmadı.

