ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "Epic Fury" (Destansı Öfke) operasyonunun 12. gününde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini açıkladı.

İran ve ABD-İsrail ittifakı arasındaki savaşta en kritik cephelerden biri olan Hürmüz Boğazı’nda tansiyon doruk noktasına ulaştı.

CENTCOM’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı çevresinde İran’a ait çok sayıda savaş gemisini hedef aldığı duyuruldu.

Operasyonda 16 mayın döşeme gemisi de imha edildi.

İRAN SAVAŞI BÜYÜYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatmıştı.

İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

İRAN’DA AĞIR KAYIP

ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İranlı yetkililere göre saldırılarda 1332 kişi hayatını kaybetti.

BÖLGEDE SON DURUM: SAVAŞIN BİLANÇOSU BÜYÜYOR

ABD-İsrail ile İran arasında başlayan çatışmaların bilançosu 11 Mart 2026 itibarıyla ağırlaştı. Saldırılar birçok ülkeye yayıldı.

Lübnan’da 570 kişi öldü, 1.444 kişi yaralandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DE HEDEFTE

Irak’ta 15 kişi öldü, Kuveyt’te 6 kişi öldü.

Bahreyn’de ise 2 kişi öldü, Suudi Arabistan’da 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde de 6 kişi öldü, 122 kişi yaralandı. Ürdün’de 14 kişi yaralandı, Katar’da 16 kişi yaralandı.

Umman’da 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ABD ORDUSUNDA KAYIPLAR

Çatışmalarda 8 ABD askeri öldü, 140-150 asker yaralandı.

DUBAİ’DE DRONE SALDIRISI

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni bir saldırı yaşandı. Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki insansız hava aracı düştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

