Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Bam Adebayo'nun 83 sayı attığı karşılaşmada Washington Wizards'ı sahasında 150-129 yendi. Kobe Bryant'i geride bırakan Adebayo, 'NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu' oldu.

NBA'de Miami Heat, Kaseya Center'da konuk ettiği Washington Wizards'ı 150-129'luk skorla mağlup etti.

BAM ADEBAYO TARİH YAZDI

Heat'in yıldızı Bam Adebayo, 83 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla Kobe Bryant'i geride bırakarak, 'NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu' oldu. Sıralamada Wilt Chamberlain 100 sayıyla zirvede yer alırken, Kobe Bryant ise 81 sayıyla 3'üncü sıraya geriledi.

Bam Adebayo'nun maç sonu istatistiği

Simone Fontecchio 18, Davion Mitchell 12 ve Pelle Larsson ise 10 sayıyla sezonun Miami'nin 37'nci galibiyetine katkı sundu. Bu sezonun 48'inci mağlubiyetini alan Wizards'ta Alex Sarr 28, Will Riley 22 sayı kaydederken, Tre Johnson ve Jaden Hardy 17'şer sayıyla oynadı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 113-99 yendi.

Toyota Center'da oynanan mücadelede Alperen, 14 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Kevin Durant 29 sayı, 8 ribauntla oynadı. Amen Thompson ve Jabari Smith de 23'er sayıyla takımına katkı sundu. Raptors'ta ise RJ Barrett 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Scottie Barnes 24 sayıyla maçı tamamladı.

Alperen Şengün

ADEM BONA'LI 76 ERS SAHASINDA KAZANDI

Philadelphia 76ers, sahasında Memphis Grizzlies'i 139-129 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte, milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle takımının galibiyetinde rol oynadı. Cameron Payne 32 sayıyla 10 asistle, Kelly Oubre 30 sayı, 12 ribauntla double-double yaparak galibiyete katkı sağladılar.

Adem Bona

Grizzlies'ta Cedric Coward 13 sayı, 16 ribauntladouble-double yaparken, Ty Jerome 26 ve GG Jackson ise 15 sayı kaydetti.

